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Украина

В Конча-Заспе ввели карантин из-за бешенства: что нужно знать

19:51 13 августа 2020
конча

В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом на два месяца введен карантин из-за бешенства. Опасное заболевание выявили у бродячей кошки, обитавшей на территории дома отдыха «Конча-Заспа». Животное успело искусать мужчину, и с 5 августа пострадавший лечится в больнице Киева.

Госпродпотребслужба опасается, что этот случай не единственный, а потому вводит жесткие меры для предотвращения вспышки опасного заболевания.

Заразиться бешенством кошка могла от диких животных — лис, енотовидных собак, обитающих в лесопарковых зонах под Киевом. После смерти кошки 7 августа диагноз «бешенство» был подтвержден в столичной лаборатории.

С 13 августа карантин был введен в Конча-Заспе на территории, ограниченной Столичным шоссе и озером Конча. Также повышенные меры безопасности установлены в лесах и парках Голосеевского района Киева, прилегающих к карантинной зоне.

Карантин продлится два месяца. В течение этого периода будут действовать следующие правила:

  • иммунизация против бешенства собак и котов;
  • запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с карантинной территории;
  • запрет на выставки собак и кошек в Голосеевском районе Киева и другие подобные мероприятия;
  • отлов и проверка бездомных животных;
  • дезинфекция мест, где находились больные и подозрительные животные.

Напомним, случаи заражения людей бешенством в основном связаны с укусами диких или бродячих животных. Есть прецедент, когда пострадавшей удалось отсудить у городских властей компенсацию за ущерб здоровью.

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