Достигнута договоренность: в МИД рассказали о судьбе одного из задержанных в Беларуси украинцев

Украина и Беларусь достигли договоренностей по судьбе одного из украинцев, задержанных в Минске: он заплатит штраф и вернется домой.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, украинские дипломаты работают в постоянном контакте с белорусскими властями и коллегами, вышли даже на уровень главы МИД Беларуси.

«Мы …достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашей дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрого транзита в Украину», — сказал Енин.

При этом он уточнил, что не называет фамилию человека, по которому достигнута договоренность, так как работа идет «со всей ситуацией».

Напомним, вечером 12 августа стало известно, что белорусские силовики задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкий и Евгения Васильева. Тогда представитель организации Александра Дворецкая сообщила, что находится на связи с украинским консульством, однако не знает, ни о причинах задержания, ни о местонахождении волонтеров. К сожалению, на данный момент новых данных о том, где могут находиться задержанные украинские граждане, не появилось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по информации белорусских правозащитников, против украинских граждан Константина Реуцкий и Евгения Васильева возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter