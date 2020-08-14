«Зрады» нет: в ГПУ объяснили, почему Венедиктова до сих пор не забрала у Лукашенко наемников ЧВК Вагнер

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не посетила до сих пор Минск для рассмотрения выдачи нашей стране задержанных там наемников из ЧВК Вагнер, воевавших на Донбассе против украинских бойцов, так как Беларусь пока что не направила официального приглашения для посещения Минска.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора по запросу Радио Свобода.

«Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктов о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — сообщили в Офисе.

Как известно, 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России.

«Чтобы снять эти разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора … Все же обеспокоены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы», — сказал тогда Лукашенко.

Он добавил, что Следственный комитет и Комитет государственной безопасности могут доложить генеральным прокурорам о ситуации с задержанными боевиками.

Через несколько дней 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокурора Украины и России так и не приехали, потому что «им наплевать на этих ребят».

Напомним, что 29 июля белорусские государственные СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». По сообщениям, они прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании». Следственный комитет Беларуси подозревает задержанных в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов.

Офис генерального прокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 из них — участников вооруженного конфликта на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналист Юрий Бутусов написал в соцсетях, что Беларусь не принимает ходатайство об экстрадиции, «мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями». Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, журналист отмечает, что именно белорусская сторона сорвала визит в Минск генпрокурора Украины Ирины Венидиктовой, хотя Лукашенко утверждал обратное.

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