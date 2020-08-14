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Тепло еще вернется: синоптики рассказали о погоде в Украине на выходных
В последние дни уходящей недели в Украине будет прохладно, преимущественно без осадков, но облачно. Кратковременные дожди с грозами возможны в Карпатском регионе. С 16−17 августа ожидается небольшое повышение температуры.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 14 августа на праздник Маковея теплее всего будет на побережье морей и в Закарпатье. В остальных регионах днем до +24.
15 августа на западе дожди и грозы. В остальных областях без осадков, но ночи станут ощутимо прохладнее, до +9.
16 августа по всей Украине днем до +26−29 градусов.
Напомним, в Украинском гидрометцентре ожидают, что начало следующей недели принесет потепление, но небольшие дожди в западных областях сохранятся. Об этом в статье «Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»94
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