Тепло еще вернется: синоптики рассказали о погоде в Украине на выходных

В последние дни уходящей недели в Украине будет прохладно, преимущественно без осадков, но облачно. Кратковременные дожди с грозами возможны в Карпатском регионе. С 16−17 августа ожидается небольшое повышение температуры.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 14 августа на праздник Маковея теплее всего будет на побережье морей и в Закарпатье. В остальных регионах днем до +24.

15 августа на западе дожди и грозы. В остальных областях без осадков, но ночи станут ощутимо прохладнее, до +9.

16 августа по всей Украине днем до +26−29 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометцентре ожидают, что начало следующей недели принесет потепление, но небольшие дожди в западных областях сохранятся. Об этом в статье «Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter