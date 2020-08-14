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Украина

Как добраться на Азовское море без пробок: опубликована карта объезда

8:41 14 августа 2020
море

На трассах к популярным азовским курортам в преддверие выходных снова ожидаются многокилометровые пробки. В связи с этим составлена карта объездных путей к Приморскому, в Бердянск, а также до Кирилловки трассой через Мелитополь.

Укравтодор в Запорожской области предупреждает, что дорогах М-18 Харьков — Симферополь и Н-30 Васильевка — Бердянск продолжаются ремонтные работы. Проблемные участки предлагается объезжать по трассам Н-08 (Запорожье — Орехов), Т 04−08 (Орехов — Токмак), Т-08−12 (Орехов -Васильевка).

Кроме того, начался ремонт на дороге М-18 на участке Васильевка — Мелитополь. Объезд организован по дороге Васильевка — Бердянск до города Токмак и по трассе Т-04−01 Токмак — Молочанск — Мелитополь.

карта

Напомним, дополнительные заторы на трассах к Азовскому побережью возникают еще и по вине водителей, нарушающих правила и провоцирующих аварии.

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