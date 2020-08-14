- 09:20 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:18 «Били и заставляли подписать протокол»: появилось видео с задержанным в Беларуси украинским волонтером
- 09:12 Украинцы не хотят разочароваться в президенте: социолог указал на парадокс рейтинга Зеленского
- 09:06 «Лейпциг» с 33-летним тренером выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 09:01 У территории России нет будущего, кроме как разлететься на десятки кусков, — Айдер Муждабаев
- 08:57 «ЗА Майбутнє» и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами
- 08:41 Как добраться на Азовское море без пробок: опубликована карта объезда
- 08:37 Миочич – Кормье: прогнозы букмекеров на третий супербой UFC
- 08:14 Ким Чен Ын внезапно сменил главу правительства КНДР
- 07:43 Смерть задержанного в Гомеле: силовики озвучили скандальную версию
- 07:23 В августе газ дороже, чем был в июле: почему так происходит и к чему готовиться украинцам
- 07:17 Аденома простаты и недержание мочи: на прямой линии «ФАКТОВ» уролог
Как добраться на Азовское море без пробок: опубликована карта объезда
На трассах к популярным азовским курортам в преддверие выходных снова ожидаются многокилометровые пробки. В связи с этим составлена карта объездных путей к Приморскому, в Бердянск, а также до Кирилловки трассой через Мелитополь.
Укравтодор в Запорожской области предупреждает, что дорогах М-18 Харьков — Симферополь и Н-30 Васильевка — Бердянск продолжаются ремонтные работы. Проблемные участки предлагается объезжать по трассам Н-08 (Запорожье — Орехов), Т 04−08 (Орехов — Токмак), Т-08−12 (Орехов -Васильевка).
Кроме того, начался ремонт на дороге М-18 на участке Васильевка — Мелитополь. Объезд организован по дороге Васильевка — Бердянск до города Токмак и по трассе Т-04−01 Токмак — Молочанск — Мелитополь.
Напомним, дополнительные заторы на трассах к Азовскому побережью возникают еще и по вине водителей, нарушающих правила и провоцирующих аварии.160
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 1 м/с C-В
Давление: 749 мм