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Украина

«ЗА Майбутнє» и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами

8:57 14 августа 2020
«ЗА Майбутнє» и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Политические силы «ЗА Майбутнє» и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии «ЗА Майбутнє».

Как информирует политсила, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре совместного избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель этого крыла — наладить эффективную координацию между структурами партий.

Напомним, ранее глава политической партии «ЗА Майбутнє» Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

«Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших заробитчан», — очертил он цели партии.

На фото заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко

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