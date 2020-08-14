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Украинцы не хотят разочароваться в президенте: социолог указал на парадокс рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Владимира Зеленского падает, но медленнее, чем можно было ожидать. При этом наблюдается интересный парадокс: на западе Зеленский теряет сторонников не так быстро, как на востоке. Такими своими наблюдениями поделился заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.
Социолог в интервью журналу НВ напомнил, что Зеленским более удовлетворены на западе страны, чем в восточных регионах (данные компании «Рейтинг» за июль-2020). У Головахи есть объяснение этому явлению. «Восток страны считает, что президент в большей степени не выполнил свои обещания перед избирателями, например, обещание прекратить войну. Именно на востоке отток поддержавших президента наиболее заметен», — считает эксперт
Тот факт, что рейтинг снижается очень медленно, Головаха связывает с особенностями мышления украинских избирателей. «Украинцы ужасно не хотят еще раз, последний раз разочароваться, — объяснил социолог. — Ведь если не Зеленский, то кто потом?».
Напомним, о снижении доверия к Зеленскому говорят опросы Центра Разумкова и группы «Рейтинг», а также исследования социологов КМИС.
Фото president.gov.ua53
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