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Украина

«Били и заставляли подписать протокол»: появилось видео с задержанным в Беларуси украинским волонтером

9:18 14 августа 2020
Константин Ревуцкий

В Минске, где власти начали выпускать задержанных во время акций протеста, волонтер из Украины Константин Реуцкий, попавший за решетку, рассказал, что людей заставляли не читая подписывать протоколы.

Видео с рассказами людей, попавшихся белорусским силовикам, об издевательствах над задержанными, некоторые из которых показывали огромные гематомы после избиений, в сеть выложил «TUT.BY».

«Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД. Никому их не давали прочесть. Тех, кто отказывался, били и вынуждали поставить подпись. Судебное разбирательство напоминало конвейер, все было достаточно быстро, я не уверен, что это был судья», — рассказал Реуцкий.

На видео — с 08:27.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что с белорусской стороной достигнута договоренность по одному из задержанных украинцев — он заплатит штраф и вернется на родину.

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