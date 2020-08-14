- 09:39 "Мина разнесла машину на куски": стало известно о состоянии подорвавшегося на Донбассе бойца ВСУ
- 09:35 Коронавирус унес жизни более двух тысяч украинцев
- 09:20 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:18 «Били и заставляли подписать протокол»: появилось видео с задержанным в Беларуси украинским волонтером
- 09:18 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:12 Украинцы не хотят разочароваться в президенте: социолог указал на парадокс рейтинга Зеленского
- 09:06 «Лейпциг» с 33-летним тренером выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 09:01 У территории России нет будущего, кроме как разлететься на десятки кусков, — Айдер Муждабаев
- 08:57 «ЗА Майбутнє» и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами
- 08:41 Как добраться на Азовское море без пробок: опубликована карта объезда
- 08:37 Миочич – Кормье: прогнозы букмекеров на третий супербой UFC
- 08:14 Ким Чен Ын внезапно сменил главу правительства КНДР
Коронавирус унес жизни более двух тысяч украинцев
Пока в Украине думают о новых границах карантинных зон, коронавирусная инфекция не идет на спад. На утро 14 августа поставлен новый антирекорд — 1732 выявленных заболевших за сутки. Число летальных случаев с начала эпидемии превысило две тысячи (2011 смертей на 14 августа).
Как и днем ранее, больше всего новых зараженных обнаружено в Харьковской области (205).
Согласно данным системы «СОТА», также достаточно много диагнозов подтвердилось во Львовской области (184) и в Одесском регионе (160).
Напомним, с 17 августа вступит в силу новое деление территории Украины на карантинные зоны. Существенно расширится «красный» ареал. Киев, Одесса и Харьков попали в «желтую» зону.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 1 м/с C-В
Давление: 749 мм