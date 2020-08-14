Коронавирус унес жизни более двух тысяч украинцев

Пока в Украине думают о новых границах карантинных зон, коронавирусная инфекция не идет на спад. На утро 14 августа поставлен новый антирекорд — 1732 выявленных заболевших за сутки. Число летальных случаев с начала эпидемии превысило две тысячи (2011 смертей на 14 августа).

Как и днем ранее, больше всего новых зараженных обнаружено в Харьковской области (205).

Согласно данным системы «СОТА», также достаточно много диагнозов подтвердилось во Львовской области (184) и в Одесском регионе (160).

Напомним, с 17 августа вступит в силу новое деление территории Украины на карантинные зоны. Существенно расширится «красный» ареал. Киев, Одесса и Харьков попали в «желтую» зону.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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