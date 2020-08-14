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Украина

Хватит до декабря: оккупанты признали серьезную проблему с запасами воды в Крыму

10:41 14 августа 2020
водохранилище

В оккупированном Крыму вслед за Белогорским и Тайганским продолжает усыхать Чернореченское водохранилище, снабжающее влагой Севастополь. По подсчетам специалистов, воды в резервуаре осталось до декабря.

Как сообщает Крым.Реалии, после засушливого лета Чернореченское водохранилище заполнено чуть более чем на треть. Уровень воды продолжает резко снижаться. В оккупированном Севастополе ищут альтернативные источники водоснабжения. Город грозятся перевести на почасовую подачу воды.

Напомним, ранее стало известно, что в Чернореченском водоеме берег оголился, а на поверхности водохранилища стали видны «островки».

Тем временем в украинском Кабмине вновь подняли тему о возобновлении подачи днепровской воды в Крым. Названо условие, при котором можно будет возобновить водоснабжение.

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