В Украине уточнили, кому не нужна самоизоляция при возвращении из-за рубежа

В Украине уточнили список категорий, которым при пересечении границы не следует соблюдать самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщают в Госпогранслужбе, в перечне указаны лица с отрицательным ПЦР-тестом (при условии получения результатов не более чем за 48 часов до пересечения границы), а также тем, кто осуществляет перевозки стволовых клеток для трансплантации.

Также в ведомстве напомнили, что карантин не нужно соблюдать:

детям до 12 лет;

гражданам стран со значительным распространением COVID-19, которые не находились на таких территориях в течение последних 14 дней и которые едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд в течение двух суток;

работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей;

водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, а также поездных и локомотивных бригад;

инструкторам вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины;

деятелям культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них.

«Перечень государств со значительным распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней. Лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязаны установить и активировать мобильное приложение „Действуй дома“. В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации», — добавили в Госпогранслужбе.

Также в ведомстве напомнили, что самоизоляция прибывших из-за рубежа может завершиться досрочно, если будет получен отрицательный ПЦП-тест.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за пандемии Украина приостановила пропуск людей через КПВВ, установленные на админгранице с аннексированным Крымом.

Фото с сайта Госпогранслужбы Украины.



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