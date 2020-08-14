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«Каждый день происходят эксцессы»: Зеленский отреагировал на события в Беларуси
В Беларуси освобождены из СИЗО ранее задержанные украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Ведутся переговоры для выхода на свободу задержанного в Бресте Романа Шишко. Пока украинец все еще в изоляторе. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
«Каждый день случаются эксцессы. В частности, с нашими гражданами, которые оказались в это непростое время в соседней стране… Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о происходящих событиях», — приводит слова главы государства Офис президента.
Зеленский призывает власти Беларуси «категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия».
Напомним, после массовых уличных акций в Беларуси были задержаны приехавшие в Минск волонтеры «Восток SOS», а в Бресте арестовали украинца, возвращавшегося с работы. В МВД Беларуси признали, что в ходе разгона протестов применяли силу к случайным гражданам.
Фото .president.gov.ua177
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