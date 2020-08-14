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Украина

Антициклон Emil: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных

12:54 14 августа 2020
Катера на Днепре

В субботу, 15 августа, и воскресенье, 16 августа, дожди в Украине не ожидаются — погоду будет определять антициклон Emil.

Однако, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, 15 августа в Прикарпатье не исключен дождь с грозой, а 16 августа небольшие локальные дожди вероятны на северо-востоке страны — Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, где увеличится облачность.

Температура воздуха — до + 24 + 28 градусов, на севере и востоке прохладнее — до + 19 + 24, однако 16 августа потеплеет до + 23 + 27 градусов.

«Учтите, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях — до + 9 + 13 градусов — нужны уже не только пледы, но и одеяла», — предупреждает синоптик.

В Киеве 15−16 августа будет сухо и солнечно, в субботу ожидается около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до + 25 + 27 градусов.

«На следующей неделе в Украину снова вернутся +30 градусов и даже выше», — обнадеживает Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал о погоде в ближайшие дни с прогнозами народных синоптиков читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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