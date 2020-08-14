В Киеве ужесточат карантин: что окажется под запретом

Попадание Киева в «желтую» зону эпидемической опасности приведет к введению с 17 августа ряда ограничений.

Как заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято из-за того, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, больше, чем 50%.

Будет усилены следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты — масок;

пребывание на улицах без документов, которые удостоверяют личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;

проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 м² площади здания или территории, если оно проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Ранее сообщалось, что Украину поделили на несколько карантинных зон.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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