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В Киеве ужесточат карантин: что окажется под запретом
Попадание Киева в «желтую» зону эпидемической опасности приведет к введению с 17 августа ряда ограничений.
Как заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято из-за того, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, больше, чем 50%.
Будет усилены следующие ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты — масок;
- пребывание на улицах без документов, которые удостоверяют личность;
- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;
- проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 м² площади здания или территории, если оно проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.
Ранее сообщалось, что Украину поделили на несколько карантинных зон.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»449
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