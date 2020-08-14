Хорватия решила не смягчать правила въезда украинцев

Хорватия продлила до конца лета жесткие правила въезда для украинских туристов. У путешественников была надежда, что с 15 августа условия смягчатся, но теперь стало известно, что ограничения продлены до 31 августа 2020 года.

Как сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, установлено, что для граждан третьих стран (включая Украину) въезд в Хорватию ограничен. От туристов будут требовать подтверждение брони на отель или апартаменты. Кроме того, путешественникам необходимо либо соглашаться на 14-дневную изоляцию по прибытии, либо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не позже, чем за 48 часов до въезда (от момента сдачи до предъявления документа на погранконтроле). Также допускается вариант с въездом в Хорватию и сдачей теста уже на хорватской территории (за счет туриста).

Транзит через Хорватию для граждан Украины возможен, но для этого необходимо предъявить разрешение на въезд в страну назначения, а также путевую карту, доказывающую, что транзит через Хорватию является самым быстрым маршрутом.

Напомним, новые правила для въезжающих туристов Хорватия установила в самый разгар сезона — 10 июля. Из-за новых требований авиакомпаниям пришлось отложить рейсы в Пулу.

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