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Оккупанты используют перемирие на Донбассе для обустройства новых позиций (видео)
На Донбассе боевики российско-оккупационных войск, пользуясь «режимом тишины», продолжают обустройство своих передовых позиций и минируют территорию.
По информации Минобороны, для минирования, в том числе за пределами опорных пунктов, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72, а также самодельные взрывные устройства.
«Высокий уровень минирования местности приводит к потерям у самих оккупантов. Так, 12 августа на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк)», — отмечают в разведке и добавляют, что минирование несет угрозу гражданскому населению.
В частности, в четверг, 13 августа, на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи Счастья на противотанковой мине подорвался трактор — тракторист получил тяжелые ранения.
Тем временем в соцсетях появилось видео, как боевики обустраивают свои позиции на Донбассе — его опубликовал луганчанин Александр Махов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 27 июля 2020 года, когда на Донбассе объявили очередной режим тишины, небоевые потери боевиков составили девять погибшими и 15 ранеными.36
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