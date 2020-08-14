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Украина

Врач рассказал, сколько стоит лечение коронавируса в Украине

14:40 14 августа 2020
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В Украине от коронавируса вылечились уже десятки тысяч пациентов, но медицинские процедуры могут быть достаточно затратными.

Как рассказал изданию «Вголос» директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко, большинство лекарств, применяемых для лечения коронавирусной болезни в возглавляемом им учреждении, — бесплатные. Но так как больница — инфекционная, то иногда не хватает лекарств, предназначенных для лечения сопутствующих заболеваний, тогда пациентам иногда приходится приобретать их отдельно.

«Если смотреть ценовую политику, то цены на лекарства, которые есть в сети, к сожалению, достаточно высоки. Для лечения коронавирусной болезни используются антибактериальные препараты, и цена их велика. У нас есть антибиотики, цена которых составляет от 500 грн до более 1000 грн за один флакон. А для лечения больного в день нужно 3−4 таких флакона. Кроме того, для поднятия иммунного статуса нужно использовать иммунологические препараты — их цена достигает в Украине 5000−6000 грн за один флакон, если отечественного производителя. А если брать аналогичные препараты зарубежного производства, то там цена начинается от 25 000 грн за один флакон. Поэтому, если посчитать все вместе, то цена лечения человека в сутки может начинаться от 4 000 грн», — сказал Федоренко.

Как сообщалось ранее, украинские врачи признали, что они не справляются с коронавирусом.

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