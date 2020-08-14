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Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы на бюджет: что важно знать

14:56 14 августа 2020
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Абитуриентам, живущим на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, которым в 2020 года разрешили поступать в вузы без сдачи ВНО, продлили срок поступления на бюджет до 23 октября.

Как сообщает «Громадське», об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

«Самая главная особенность для этих детей — это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. По официальной почте, по электронной, средствами неофициальными — через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин разрешил абитуриентам с временно оккупированных территорий не находится на обязательной самоизоляции после пересечения линии разграничения.

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