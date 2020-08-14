- 16:01 Рассмотрение ходатайства о снятии ареста с акций "Мотор Сiчi" закончилось отводом судьи: в чем причина?
- 16:00 В Украине объяснили, почему распад России неизбежен
- 15:49 «Мой брат ехал домой с работы, мы до сих пор не знаем, что с ним»: рассказ участницы протестов в Минске
- 15:46 На Луганщине разоблачили и задержали бывшего "донского казака"-"милиционера ЛНР"
- 15:34 Нечеловеческая жестокость: в сети показали фото зверски избитых протестующих в Беларуси
- 15:32 Экс-советник Путина допустил, что российские силовики уже могут быть в Беларуси
- 15:03 «Интер» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на полуфинал Лиги Европы
- 14:56 Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы на бюджет: что важно знать
- 14:40 Врач рассказал, сколько стоит лечение коронавируса в Украине
- 14:34 Протесты не помешали: ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем президентских выборов
- 14:22 Россия может поглотить Беларусь: президент Литвы озвучил тревожный прогноз
- 14:11 «Мечта умершего отца»: Хабиб хочет боя с легендой UFC
Экс-советник Путина допустил, что российские силовики уже могут быть в Беларуси
Существуют косвенные признаки того, что российские спецназовцы действуют на стороне белорусских силовиков, которые жестко разгоняли акции протеста в Беларуси.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. Отметив, что немало россиян поддерживают правое дело белоруссов, он добавил: «В том, что российские граждане находятся в Беларуси, и могут участвовать в происходящем, с обеих сторон — вообще сомнений нет».
Илларионов не исключил, что Кремль направил в Беларусь силы в поддержку Александра Лукашенко: «Не являются также большой тайной, особенно после похода „вагнеровцев“, что силовики, советники, консультанты, а, возможно, и реальные спецназовцы участвуют, есть косвенные признаки».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская пропагандистка Маргарита Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за слов о «вежливых людях», которые должны «навести порядок, как они умеют».
Фото TUT.BY.180
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм