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Украина

Экс-советник Путина допустил, что российские силовики уже могут быть в Беларуси

15:32 14 августа 2020
Протесты в Беларуси

Существуют косвенные признаки того, что российские спецназовцы действуют на стороне белорусских силовиков, которые жестко разгоняли акции протеста в Беларуси.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. Отметив, что немало россиян поддерживают правое дело белоруссов, он добавил: «В том, что российские граждане находятся в Беларуси, и могут участвовать в происходящем, с обеих сторон — вообще сомнений нет».

Илларионов не исключил, что Кремль направил в Беларусь силы в поддержку Александра Лукашенко: «Не являются также большой тайной, особенно после похода „вагнеровцев“, что силовики, советники, консультанты, а, возможно, и реальные спецназовцы участвуют, есть косвенные признаки».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская пропагандистка Маргарита Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за слов о «вежливых людях», которые должны «навести порядок, как они умеют».

Фото TUT.BY.

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