В Украине объяснили, почему распад России неизбежен

Известный блогер и журналист Айдер Муждабаев, утверждавший, что при единстве Запада путинская Россия протянет не больше года, считает, что у этой территории «нет никакого будущего, кроме как разлететься на десятки кусков».

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», не став называть РФ страной. «Когда мир придет в себя и начнет серьезно душить ее экономически, вдруг в один прекрасный момент выяснится, что этой страны не существует. Условные жители Хабаровского края перестанут считать себя частью того, что сейчас называется Российской Федерацией», — считает Муждабаев.

По его мнению, в будущем «мы русских в России не найдем», поскольку те будут называть себя по-другому. «Кто-то себя назовет рязанцем, кто-то — сибиряком. Кстати, я встречал людей еще до войны с Украиной, особенно в регионах, которые не ассоциировали себя особо с Россией до Урала, которые говорили: „Нам вообще это всё до фонаря, я сибиряк“. Или: „Я казак“ — на Кубани. Но эти идентичности были потом затерты путинской религией русского рейха, когда он людей разных происхождений, разных религий, разных этносов сшил общей „идеей превосходства“ над всеми остальными. Но как сшили, так эти нитки и расползутся, потому что это искусственная идея, абсолютно бредовая», — считает журналист.

Предрекая распад РФ, Айдер Муждабаев заявляет, что в этот момент мировое сообщество не должно повторить повторило ошибку, совершенную в свое время в отношении Советского Союза.

«Нужно отобрать у них оружие. Взамен на любую помощь — просто отобрать оружие. Ну, как у Японии, как у Германии после войны. Лишить их возможности шантажировать мир окончательно, навсегда. Отобрать у террориста взрывчатку, грубо говоря, отрубить его кровавые руки. И на этом вопрос России будет закрыт. Точка», — резюмировал он.

Полный текст второй части интервью с Айдером Муждабаевым читайте на сайте «ФАКТОВ».



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