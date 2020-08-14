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Кулеба рассказал о возможной роли Беларуси в Люблинском треугольнике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное присоединение Беларуси к Люблинскому треугольнику (Украина, Литва, Польша), созданному по инициативе украинской стороны.
«В последнее время я часто слышу вопрос о возможности дальнейшей, скажем так, геометрической прогрессии — трансформации треугольника в квадрат с участием Беларуси. Настоящие добрососедские отношения с Беларусью — это не просто „профит“, это „маст“ для Украины», — пишет министр в своей колонке на сайте «НВ».
Дмитрий Кулеба рассказал, что вскоре после встречи в Люблине пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макеева приехать в Киев на следующую встречу «треугольника».
«Символично, что о позиции относительно событий в Беларуси мы заявили раз от имени Люблинского треугольника. В конце концов, нас связывает все то же историческое прошлое и те же вызовы. А если посмотреть на карту — точка пересечения медиан треугольника размещается где-то между Минском и Брестом. По сути, мы уже часть одной мозаики», — пишет Кулеба.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», страны Люблинского треугольника призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы, а также освободить всех задержанных.28
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