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Скоро пойдет в президенты: в сети отреагировали на новую должность скандального Вадима Титушко
Одиозный белоцерковский 27-летний спортсмен Вадим Титушко, которого еще в 2018 году объявляли в розыск по подозрению в вооруженных грабежах под Киевом, стал вице-президентом Украинской федерации смешаных боевых искусств (ММА) в Киевской области.
Об этом в сети сообщила местная федерация, членом которой он является.
«Вместе к победам!» — поздравили его коллеги.
«Заматерел Джим Хокинс, заматерел. Снова таки, эта привычка в кармане кастет носить — с таким лучше дружить», — отреагировал на новость Вячеслав Ильченко.
«Ползущий реванш. Вишенка на тортике — Вадик Титушко на должности вице-президента. Следующим должен стать шаг к президентству в Украине», — возмутилась Любовь Шмырхлева.
А Роман Нечитайло решил дать новоявленному «вице-президенту» шанс, предположив, что и он мог измениться.
«Пацан к успеху шел. Люди меняются бывает, может и он пошел с дорожки уличного титушки», — допустил он.
После волны подобных комментариев пост удалили, и в сети остался лишь его скриншот.
Напомним, 18 мая 2013 года в Киеве Титушко напал на журналистов Влада Соделя и Ольгу Сницарчук. Они освещали оппозиционную акцию «Вставай, Украина!». Его задержали, однако сразу же отпустили под залог в размере 20 тысяч гривен. Впоследствии боевику все же вынесли… условный приговор. И хотя в феврале 2014 года он выступил с неожиданным заявлением о готовности поддержать Евромайдан, с того времени всех подобных «качков», участвующих в политических и не только акциях за деньги, называют «титушками».
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