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САП закончила расследование против экс-министра Омеляна: в чем его обвиняют
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование действий экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Как сообщает САП на своей странице в Facebooк, завершено расследование по делу о недополучении госбюджетом 30,5 млн грн. Подозреваемого ознакомили с материалами расследования.
По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ по снижению портовых сборов на 20%. При этом административный сбор — доходная часть государственного бюджета, поэтому менять размер этого сбора могла только Верховная Рада. А Минфин информировал министра, что снижение административного сбора приведет к сокращению доходов государственного бюджета.
В результате в 2018 году госбюджет недополучил 30,4 млн грн.
Ранее сообщалось, что суд отпустил Омеляна под личное обязательство.30
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