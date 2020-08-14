27.26 / 27.50 31.99 / 32.45
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

САП закончила расследование против экс-министра Омеляна: в чем его обвиняют

18:31 14 августа 2020
Владимир Омелян

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование действий экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Как сообщает САП на своей странице в Facebooк, завершено расследование по делу о недополучении госбюджетом 30,5 млн грн. Подозреваемого ознакомили с материалами расследования.

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ по снижению портовых сборов на 20%. При этом административный сбор — доходная часть государственного бюджета, поэтому менять размер этого сбора могла только Верховная Рада. А Минфин информировал министра, что снижение административного сбора приведет к сокращению доходов государственного бюджета.

В результате в 2018 году госбюджет недополучил 30,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что суд отпустил Омеляна под личное обязательство.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Колонна протестующих в Минске

Новость о "победе" Лукашенко только усилила протесты в Беларуси

ребенка приковали цепью

Избил и посадил на цепь: под Одессой иностранец издевался над 10-летним сыном сожительницы

Жан-Клод Ван Дамм

Стало известно, где Ван Дамм проживает в Киеве и во сколько ему это обходится

Владимир Омелян

САП закончила расследование против экс-министра Омеляна: в чем его обвиняют

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер