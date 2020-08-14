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Украина

Система видеофиксации оштрафовала водителя, который заклеил номерной знак

18:59 14 августа 2020
Нарушитель

Начальник патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий наглядно продемонстрировал бессмысленность ухищрений некоторых водителей, пытающихся скрыть номерной знак от камер видеофиксации. Напомним, систему автофиксации нарушений запустили с 1 июня 2020 года.

Так, в июне водитель Toyota Camry нарушил скоростной режим на Северном мосту Киева (мчался со скоростью 85 км в час), после чего оплатил штраф.

Однако уже в следующий раз, когда он снова попал в кадр, номера авто были закрыты темной пленкой.

Авто с заклееным номерным знаком

«Фокус» не удался — система распознала номерной знак и водитель получил еще один штраф.

Рассказав эту историю, Белошицкий напомнил, что манипуляции с номерным знаком влекут административную ответственность в соответствии с частью 6 статьи 121 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за такие действия составляет 170 гривен, а при повторном нарушении — 255 гривен (также нарушитель может получить общественные работы на срок до 40 часов), с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Напомним, «ФАКТЫ» дали советы, как не платить штраф, выписанный системой автофиксации.

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