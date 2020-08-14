Система видеофиксации оштрафовала водителя, который заклеил номерной знак

Начальник патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий наглядно продемонстрировал бессмысленность ухищрений некоторых водителей, пытающихся скрыть номерной знак от камер видеофиксации. Напомним, систему автофиксации нарушений запустили с 1 июня 2020 года.

Так, в июне водитель Toyota Camry нарушил скоростной режим на Северном мосту Киева (мчался со скоростью 85 км в час), после чего оплатил штраф.

Однако уже в следующий раз, когда он снова попал в кадр, номера авто были закрыты темной пленкой.

Авто с заклееным номерным знаком

«Фокус» не удался — система распознала номерной знак и водитель получил еще один штраф.

Рассказав эту историю, Белошицкий напомнил, что манипуляции с номерным знаком влекут административную ответственность в соответствии с частью 6 статьи 121 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за такие действия составляет 170 гривен, а при повторном нарушении — 255 гривен (также нарушитель может получить общественные работы на срок до 40 часов), с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Напомним, «ФАКТЫ» дали советы, как не платить штраф, выписанный системой автофиксации.

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