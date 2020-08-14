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Украина приглашает на работу белорусских IT-специалистов: их ждут особые условия
Украина обеспечит специальные условия для переезда IT-компаний и специалистов из Беларуси, оказавшихся в зоне риска из-за политического кризиса в стране.
Как сообщает Минцифры, иностранные IT-специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение 5−7 дней.
«Среди документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5×4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5−7 дней Центр занятости выдает такое разрешение», — утверждает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, действующая программа квот для высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые могут получить вид на жительство на 10 лет.
«Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ИТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями», — написал министр.
Ранее сообщалось, что Лукашенко заговорил на заседании Совбеза о силовом разгоне акций протеста.58
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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