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Украина

В Запорожье вспышка COVID в общежитии: заболели иностранные студенты

20:48 14 августа 2020
В Запорожье вспышка COVID в общежитии: заболели иностранные студенты

В Запорожье подтверждено массовое инфицирование COVID-19 студентов государственного медицинского университета. На данный момент известно о 29 больных (все — иностранцы). Напомним, в регионе по состоянию на 9:00 14 августа было зарегистрировано 1038 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

По информации ВУЗа, тестировать студентов начали после госпитализации четверых будущих медиков в городскую больницу № 7. Тогда стало известно, что в 27 случаях болезнь протекает бессимптомно.

В настоящее время общежитие взято под усиленную охрану, усилили противоэпидемические мероприятия и в самом университете.
На данный момент в ВУЗе учатся 9126 студентов, из них более 2500 — иностранцы.

Напомним, на днях в Киеве подтвердилось инфицирование коронавирусом в общежитии КПИ № 16, а в мае болели два студента этого же ВУЗа, проживающие в общежитии № 18.

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