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Тука увидел шаги к "договорняку" с Россией по Донбассу: что об этом известно
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что по коридорам власти «бродят идеи» о договоренностях с Россией. Так он расценил тезисы, озвучиваемые в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным о намерении вести диалог с «гражданским обществом».
По мнению Туки, которое он высказал в интервью Обозреватель ТВ, жителей оккупированного Донбасса нельзя назвать гражданским обществом, поскольку от них ничего не зависит.
«О каком диалоге и зачем идет речь? Это исключительно подготовка к так называемому прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском», — заявил он, напомнив, что именно прямые переговоры с «республиками» он считает вторым шагом президента РФ Владимира Путина.
Напомним, Кравчук также сделал неожиданное заявление о статусе русского языка в ОРДЛО.186
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