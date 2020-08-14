Солнечно, но уже не жарко: какой будет погода на выходных в Одессе

Ближайшие выходные, 15−16 августа, в Одессе будут ясными, но не слишком жаркими. Напомним, в среду, 12 августа, на Одессу и пригород — от портового Черноморска до Нерубайского с известными катакомбами — обрушился мощный ливень.

Согласно прогнозу Украинского Гидрометцентра, в субботу, 15 августа, утро начнется с незначительной облачности, однако уже днем и вечером ожидается ясная погода и без осадков. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер (днем его сменят потоки воздуха с юго-востока), который будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

Температура днем составит +24-+26 градусов, ночью — +15-+17 градусов.

Прогноз на 15 августа

Воскресенье также пройдет без осадков, ожидается юго-восточный ветер, а температура воздуха будет колебаться от +13−18 ночью до +24-+29 градусов днем.

Прогноз на 16 августа

Кроме того, согласно данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, температура морской воды 15−16 августа составит 22−23 градусов тепла.

О погоде в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «Антициклон Emil: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных».

Фото https://od.vgorode.ua/

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