Приняли к сведению: в Украине предупредили о последствиях выдачи "вагнеровцев" России

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение властей Беларуси о выдаче России 32 участников частной военной компании «Вагнер».

По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Украина приняла это решение «к сведению».

«Решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей т.н. ЧГК Вагнер принято к сведению. Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть еще Интерпол)», — написал Енин в Facebook.

При этом он напомнил о принципе взаимности, который «играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции», тогда как Беларусь, по словам заместителя Генпрокурора, занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины.

Напомним, 29 июля белорусские государственные СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». По сообщениям, они прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании». 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России, а 9 августа заявил, что генпрокурора Украины и России так и не приехали, потому что «им наплевать на этих ребят».

В свою очередь в Офисе генпрокурора Украины заявили, что так и не получили официального приглашения для посещения Минска.



387

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter