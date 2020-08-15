Недружественный шаг по отношению к Украине: у Зеленского и Данилова отреагировали на выдачу "вагнеровцев" РФ

Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании «Вагнер».

Такое заявление опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП отметили, что Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения.

Еще более резкой была реакция на действия белорусских властей в Совете по национальной безопасности и обороне: там возвращение белорусскими властями наемников ЧВК Вагнера в Россию посчитали «недружественным шагом в отношении Украины», который не отвечает духу двусторонних отношений.

По словам, секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение будет негативно сказываться на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия «вагнеровцев» в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных сил РФ.

В ведомстве отметили, что 11 августа Генеральная прокуратура обратилась в Генпрокуратуру Республики Беларусь с просьбой о выдаче 28 лиц, среди которых 9 граждан Украины. Им сообщили о подозрении в участии в террористической организации.

«С нашей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлечь к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступлений на нашей территории, в какой бы далекой стране они не скрывались», — подчеркнул Данилов.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК Вагнер, которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента. Позже стало известно, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков. Украина направила в Беларусь запрос о выдаче задержанных «вагнеровцев», но в ответ получила предложение доказать их вину. Несмотря на то, что такие доказательства были собраны, правительство Беларуси в пятницу, 14 августа, приняло решение передать наемников РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИД заявили, что Украина приняла решение о передаче «вагнеровцев» в РФ «к сведению». Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но «это далеко не конец истории», так как есть международные структуры, в том числе и Интерпол.

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