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Нет доказательств: в МИД возмутились словами Лукашенко о причастности украинцев к протестам
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко об участии украинцев «в организации мирных протестов», которые прошли в стране в связи с недоверием многих белорусов к результатам президентских выборов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Заявление было вызвано высказываниями Лукашенко заявил, что в Беларусь для агрессии приехали граждане из Польши, Голландии, Украины и России.
«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — отметили в министерстве.
В то же время, отмечают дипломаты, есть доказательства причастности 28 наемников ППК «Вагнера», задержанных в Беларуси, в участии в террористической деятельности на Донбассе.
Несмотря на то, что факты причастности «вагнеровцев» к террористической деятельности на Донбассе были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск, их почему-то Беларусь отправила в РФ.
И теперь они, с благословения белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы «и дальше совершать преступления на территории суверенных государств».
Напомним, что после выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с фальсификацией результатов президентских выборов в Беларуси, а также применением насилия и нарушением прав человека при подавлении последовавших за этим протестов 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении руководства страны.9
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