Трудности перевода: Иран не отказывался платить за сбитый самолет МАУ

Вызывавшее резонанс заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани об отказе иранской стороны платить компенсацию авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) за сбитый самолет было либо ошибочно переведено, либо вырвано из контекста.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин (фраза звучит примерно на 10-й минуте интервью).

Замглавы МИД подчеркнул, что заявление не является официальной позицией иранского правительства.

«Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства», — сообщил Енин.

Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

«С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров», — сказал Енин

Также он добавил, что предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще до звонка в Иран Евгений Енин заявил, что Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям — но речь все равно будет идти о тех же компенсациях.

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