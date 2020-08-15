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Рост экономики и "минималка" в 7 тыс грн: в Кабмине опубликовали прогноз развития Украины на ближайшие годы
Несмотря на то, что пандемия коронавируса усугубила проблемы экономического и социального дисбаланса на планете, в украинском Кабмине предполагают восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь.
Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021−2023 годы, который опубликован в пятницу, 14 августа на сайте Минэкономики.
В ведомстве уточняют, что прогноз был одобрен Кабмином 29 июля 2020 года.
«Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год», — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В целом, этот документ станет базой для принятия стратегических решений органами власти.
Так, в 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 4,6%, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году.
В следующем году индекс потребительских цен ожидается на уровне 107,3%, в 2022 году — на 106,2% и 105,3% в 2023 году.
Кроме того, уровень реальной среднемесячной заработной платы увеличиться на 12,1% в 2021 году, в 2022 году — на 6,0% и в 2023 году — на 5,1%. Средневзвешенный уровень минимальной заработной платы в 2021 году составит 6250 грн., в 2022 году — 6700 грн, в 2023 году — 7176 грн.
Безработица в 2021 году будет на уровне 9,2%, в 2022 году — 8,5%, в 2023 году — 8,0%.
Напомним, что ранее в Госкомстате отмечали, что реальный ВВП во II квартале 2020 уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2019 — на 11,4%, как следует из данных Госкомстата.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ближайшие годы огромным грузом для экономики страны станет восстановление временно неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей после их освобождения. В частности, по предварительным оценкам представителей Офиса президента Зеленского, оно обойдется в 10 миллиардов долларов.25
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