Часть Украины накроют дожди с грозами: кому не повезет с погодой на выходных

На выходных, 15−16 августа, осадков на большей части Украины не ожидается — ясную погоду обеспечит антициклон Emil, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Тем не менее будет довольно свежо — температура воздуха ночью в пределах страны будет колебаться в диапазоне от 7 градусов в Черниговской области до 18 градусов — на Одесчине, а днем 15 августа ожидаются 20−26 градусов. Осадки с грозами возможны только на территории четырех западных областей — Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Прогноз погоды на 15 августа

В воскресенье, 16 августа, температура воздуха повысится по всей территории Украины, при этом в Одессе, Николаеве и Херсоне, а также в Закарпатье днем ожидается до +27 градусов. На западе сохранится грозовая опасность.

В Киеве температурный максимум днем составит +26 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет северо-западным, 3−8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 16 августа

В понедельник, 17 августа, температура снова повысится, а грозовой фронт распространится на территорию уже 7 западных регионов страны. Тем временем на юге, в центре Украины, и даже в Киеве столбики термометров покажут до +29 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 17 августа

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» прогнозировал жару во второй половине августа, когда днем столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус, а по ночам будет 17−18 выше нуля.

Фото inshe.tv/

402

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter