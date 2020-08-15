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Украина

Ситуация еще хуже, чем была весной: на Буковине бьют тревогу из-за нового всплеска COVID-19

7:51 15 августа 2020
Скорая помощь

В Черновицкой области констатировали угрожающий рост количества инфицированных COVID-19 — 14 августа в регионе зафиксировали уже 170 новых случая заражения. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он также обратил внимание на критическое количество выздоровевших пациентов — в этот день их оказалось только 46.

«Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае», — констатировал глава исполнительной власти региона, отметив, тем не менее, что другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, на данный момент нет.

Напомним, Кицманский район Черновицкой области остался в «красной» карантинной зоне из-за …пышных свадеб.

При этом процесс лечения коронавирусного заболевания в Украине является довольно затратным — в день пациенту может понадобиться до 4 тысяч гривен.

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