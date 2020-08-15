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Ситуация еще хуже, чем была весной: на Буковине бьют тревогу из-за нового всплеска COVID-19
В Черновицкой области констатировали угрожающий рост количества инфицированных COVID-19 — 14 августа в регионе зафиксировали уже 170 новых случая заражения. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Он также обратил внимание на критическое количество выздоровевших пациентов — в этот день их оказалось только 46.
«Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае», — констатировал глава исполнительной власти региона, отметив, тем не менее, что другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, на данный момент нет.
Напомним, Кицманский район Черновицкой области остался в «красной» карантинной зоне из-за …пышных свадеб.
При этом процесс лечения коронавирусного заболевания в Украине является довольно затратным — в день пациенту может понадобиться до 4 тысяч гривен.351
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
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