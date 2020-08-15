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Сеть взбудоражила история священника, которого высадили из автобуса из-за замечания о российской музыке

8:37 15 августа 2020
Сеть взбудоражила история священника, которого высадили из автобуса из-за замечания о российской музыке

На Прикарпатье священника Православной церкви Украины (ПЦУ) Романа Винника высадили из автобуса после того, как он попросил выключить российскую музыку в салоне. Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел с девушками-волонтерами в автобусе Луцк-Киев.

По информации священнослужителя, автобус следовал по маршруту Ивано-Франковск-Долина. После того, как его высадили, мужчине пришлось добираться домой на попутном транспорте.

«Ужас… где мы живем. Калуш, где музей Степану Бандере… люди, опомнитесь!» — не сдержал эмоций Винник.

В комментариях одни пользователи посоветовали пострадавшему написать жалобу на перевозчика и потребовать у него компенсацию, а другие констатировали, что подобное происходит с ними не впервые.

«Очень грустно! Нас убьют не вирусы, а мы сами», — отреагировала на инцидент Оксана Яцкив.

Напомним, после инцидента с волонтерами некоторые народные депутаты неожиданно начали требовать …привлечь девушек к ответственности за якобы нарушение общественного порядка.

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