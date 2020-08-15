Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 1847 случаев коронавируса

В Украине снова зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом — 14 августа заболевание подтвердили у 1847(!) граждан Украины. Напомним, сутками ранее заразились 1592 человека.

Победить болезнь удалось 633 пациентам, тем не менее 33 человека скончались (13 августа их было 22).

Соответствующую оперативную статистику содержит сайте СНБО.

По темпам инфицирования (на данный момент в нашей стране подтверждено 89 719 случаев) Украина занимает 31 место в мире и 7 место в Европе. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

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