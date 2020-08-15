На трех станциях в Западной Украине запретили посадку в поезда

Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни на станциях «Самбор», «Дубно» и «Клевань» с 17 августа будет осуществлятся только высадка пассажиров без посадки. Об этом говорится в сообщении компании «Укрзалізниця».

«По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыто продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях можно будет сделать только высадку», — говорится в сообщении.

Так, со станций «Самбор» во Львовской области, «Дубно» и «Клевань» в Ровенской области не будут продаваться проездные документы на поезда:

№ 98/97 Ковель — Киев,

№ 49/50 Киев — Трускавец,

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск,

№ 231/232 Ивано-Франковск — Геническ,

№ 217/218 Киев — Рахов,

№ 743/744 Киев — Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине снова зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1847 пациентов.

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