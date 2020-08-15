- 10:08 Пытки длились часами: польские студенты рассказали о задержании в Минске
- 10:04 На трех станциях в Западной Украине запретили посадку в поезда
- 10:03 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 10:02 Эктор Хименес-Браво: «Я даже немного скучаю по карантину»
- 09:29 Новый антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 1847 случаев коронавируса
- 09:17 Под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль и чуть сама не сгорела
- 09:11 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 09:11 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:58 У Тихановской рассказали, когда она вернется в Беларусь
- 08:45 Двукратный олимпийский чемпион попался с наркотиками
- 08:37 Сеть взбудоражила история священника, которого высадили из автобуса из-за замечания о российской музыке
- 08:03 Политтехнолог Сергей Гайдай: «Результаты местных выборов страшно удивят Зеленского»
На трех станциях в Западной Украине запретили посадку в поезда
Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни на станциях «Самбор», «Дубно» и «Клевань» с 17 августа будет осуществлятся только высадка пассажиров без посадки. Об этом говорится в сообщении компании «Укрзалізниця».
«По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыто продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях можно будет сделать только высадку», — говорится в сообщении.
Так, со станций «Самбор» во Львовской области, «Дубно» и «Клевань» в Ровенской области не будут продаваться проездные документы на поезда:
№ 98/97 Ковель — Киев,
№ 49/50 Киев — Трускавец,
№ 45/46 Ужгород — Лисичанск,
№ 231/232 Ивано-Франковск — Геническ,
№ 217/218 Киев — Рахов,
№ 743/744 Киев — Львов.
Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине снова зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1847 пациентов.76
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 750 мм