Зеленский резко отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России

Президент Владимир Зеленский считает, что передачей боевиков ЧВК Вагнера России власти Беларуси «явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий». Об этом глава государства написал в соцсети.

Он напомнил, что всем задержанным «вагнеровцам», среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (часть 1 статьи 258−3 Уголовного кодекса), однако белорусская сторона оставила запрос украинских коллег о выдаче подозреваемых без ответа.

Назвав решение официального Минска «мягко говоря, несправедливым», Зеленский отметил, что рано или поздно боевики ЧВК вернутся к обычному своему занятию — распространению войны.

«Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один пылающий, обескровленный Донбасс, создать который все эти „вагнеровцы“ очень хорошо умеют. Поскольку они — это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии», — отметил Зеленский, предупредив, что избежать ответственности за преступления перед человечностью не сможет никто, а перед законом, или уже сразу перед Богом — покажет время.

Напомним, в Совете по национальной безопасности и обороне Украины возвращение белорусскими властями наемников ЧВК Вагнера в Россию посчитали «недружественным шагом», который не отвечает духу двусторонних отношений. МИД Украины выступил с более дипломатичным заявлением, однако предупредил Беларусь об ответных затруднениях с экстрадицией.

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