В Киеве снова зафиксирован коронавирусный антирекорд

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 232 человек. Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых больных — 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет. Заболели также и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Один человек умер.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе (40). Также много случаев было обнаружено в Днепровском (34) и Дарницком (33) районах столицы.

Всего с начала эпидемии в Киеве выявили 10 392 подтвержденных случая COVID-19. Из-за осложнений коронавирусной болезни в столице погиб 151 человек. Выздоровели 3373 жителя Киева.

Как писали «ФАКТЫ», за прошедшие сутки в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего инфицированных являются жителями Харьковской области.

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