Ушел из жизни журналист-международник Олекса Пидлуцкий

Находясь на отдыхе в Турции, умер известный украинский журналист Олекса Пидлуцкий. Об этом сообщили на кафедре периодической прессы в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, где тот работал.

Там рассказали, что Пидлуцкий умер ночью 13 августа от сердечного приступа, сообщает Укринформ.

Олекса Пидлуцкий — журналист-международник, публицист, организатор работы журналистских коллективов. Он родился 10 апреля 1956 года. В 1977 году окончил с отличием экономический факультет Киевского государственного университета имени Шевченко.

В 1992 году был одним из основателей первой в Украине кафедры промышленного маркетинга в Киевском политехническом институте.

Был главным редактором первой в Украине негосударственной экономической газеты «Фінансовий Київ» и информационного издания представительства Европейской комиссии в Украине «Евробюллетень», заместителем главного редактора-шефом Киевского редакционного бюро журнала «UkraineReport» (Мюнхен), корреспондентом Киевского бюро Украинской службы радиостанции «Свобода», редактором отдела международной политики и информации газеты «День», первым заместителем главного редактора газеты «Україна і світ сьогодні», пресс-офицером пресс-службы папы римского Иоанна Павла II во время его визита в Украину в 2001 году, редактором экономического отдела и заместителем главного редактора газеты «Правда Украины».

Как писали «ФАКТЫ», недавно умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян. Последние несколько месяцев перед смертью она боролась с тяжелой болезнью.

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