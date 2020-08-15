25-метровый флаг Украины запустили в небо над оккупированным Крымом (фото, видео)

На административной границе Украины с аннексированным Крымом 15 августа отправили на полуостров 25-метровый украинский флаг на воздушных шарах красного и черного цвета. Акцию организовали волонтеры из Славянска. Напомним, ранее таким же образом поздравили с Днем Независимости Украины жителей оккупированного Донецка.

По их словам в комментарии Крым.Реалии, флаг Украины сшила жительница Славянска Татьяна Маник, которая хотела таким образом показать, что «о жителях Крыма помнят, борьба продолжается».

Друзі, ми з вами це зробили! На Крим летить наш красень-прапор на червоно-чорних кульках! Слава Україні! @Analytic_center pic.twitter.com/jNfryxLuYk — Скажений Оскар (@magnat107557910) August 15, 2020

Вместе с флагом на полуостров отправили 2000 листовок с надписью «Крым — это Украина».

Напомним, ранее у Зеленского заявили о высокой вероятности новой российской агрессии в отношении Украины ради получения доступа к днепровской воде в Крыму,

Фото Радио Свобода и Суспільне Херсон

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter