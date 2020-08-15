Коронавирус в Украине: в Минздраве напомнили правила проживания в общежитиях во время карантина

Министерство здравоохранения напомнило правила нахождения и проживания в общежитиях во время карантина, позволяющие минимизировать распространение коронавирусной болезни.

Так, согласно правилам, все находящиеся в общежитии обязаны носить защитные маски вне своей комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19.

Также в общежитии должен проводиться ежедневный температурный скрининг. Жильцы должны регулярно мыть руки с мылом, воздерживаться от контактов с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания. В случае появления таких симптомов у себя, жильцы должны самоизолироваться.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Запорожье было подтверждено массовое инфицирование COVID-19 студентов государственного медицинского университета, а незадолго до этого в Киеве в общежитии КПИ № 16 у одного из студентов подтвердилось инфицирование коронавирусом.

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