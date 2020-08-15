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Украина и Казахстан восстанавливают авиасообщение: что нужно знать
С 19 августа между Украиной и Казахстаном, где был введен жесткий карантин в связи с коронавирусом, возобновляется авиасообщение.
Первоначально планировалось перезапустить полеты в Киев 4 июля, затем 1 августа, но сроки переносились из-за ужесточения карантина в Казахстане.
По данным Avianews, Казахстан требует от въезжающих из Украины предъявить действующую справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. В качестве альтернативы, въезжающим предлагают пройти тестирование в течение 48-часов после въезда в Казахстан или в отправиться на 14-дневный карантин.
Казахстанская авиакомпания намерена летать из Алматы в Киев три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.
Отметим, на сегодня Казахстан находится в красном списке Минздрава Украины. При въезде из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию с контролем через приложение «Дій вдома», обсервацию в специальных учреждениях или предъявить справку о прохождении ПЦР-теста за границей на коронавирус с негативным результатом, который сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.
Также ПЦР-тест можно также пройти в лабораториях Украины. Пункты сбора открыты в аэропортах Борисполя, Жулян, Львова, Одессы и Харькова.
Напомним, на днях Хорватия продлила до конца лета жесткие правила въезда для украинских туристов.30
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