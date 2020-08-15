«Коронавирус останется с нами как минимум до марта 2021 года»: инфекционист озвучила прогноз

В Украине, несмотря на солнечную и жаркую погоду, в последние дни растет количество инфицированных коронавирусом за сутки. Предположения медиков о том, что летом инфекция пойдет на спад не подтвердились, отмечает заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

По ее мнению, рост заболеваемости COVID-19 ожидается осенью, когда добавятся грипп и другие сезонные заболевания.

«Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно», — цитирует Голубовскую «КП в Украине».

Медик уточняет, что коронавирус — это новый возбудитель, происхождение которого еще точно не установлено. Он подчиняется не законам природы, а своим внутренним законам, о которых ученые еще мало знают.

По словам Голубовской, как бы ни старались медики повлиять на течение пандемии в Украине, спасать себя украинцы должны, в первую очередь, сами, соблюдая хотя бы простейшие рекомендации: держать социальную дистанцию, обрабатывать руки, поверхности, проветривать помещения, беречь пожилых людей. То есть сводить риск заражения к минимуму.

Напомним, в украинском Минздраве заявили, что вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Пока в Украине ситуация развивается по «желтому» сценарию.

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