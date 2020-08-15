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Украина

На трассе вблизи Одессы образовалась большая пробка: схема объезда

17:56 15 августа 2020
пробка

Во второй половине дня субботы, 15 августа, на трассе Е 95 по направлению Одессы образовалась огромная пробка из автомобилей. Ранее огромную пробку на трассе Киев — Одесса наблюдали перед Днем Конституции, когда после ослабления карантина все ринулись на море.

Сейчас, как сообщают очевидцы, за 50 километров до пункта назначения полиция перекрыла трассу Киев — Одесса, пояснив неудобства ремонтными работами.

Возле села Еремеевка полицейские перенаправляют транспортный поток на Одессу к молдавской границе по направлению на Кучурган.


«Езжайте на город Раздельная, потом на село Кучурган, от Кучурган на кишиневскую трассу, с кишиневской трассы на Одессу, а дальше уже куда душа пожелаете», — пояснил инспектор полиции, регулирующий движение на трассе.

Отметим, что этот маршрут на час длиннее, чем по трассе Киев-Одесса.



Напомним, после анализа заболеваемости COVID-19, Киев и Одесса попали в «желтую» карантинную зону.

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