США передали Украине средства защиты от COVID-19 на четверть миллиона долларов (фото)

Посольство США в Украине, на днях возобновившее предоставление визовых услуг, передало для украинских силовых ведомств индивидуальные средства защиты от коронавируса на сумму около 250 тысяч долларов.



Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.



В сообщении говорится, что отдел по правоохранительным вопросам посольства США передает помощь для Нацполиции, Госпогранслужбы и Таможенной службы Украины.

Напомним, в Конгрессе США одобрен проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены около $ 250 миллионов военной помощи Украине.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter