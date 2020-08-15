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Украина

США передали Украине средства защиты от COVID-19 на четверть миллиона долларов (фото)

19:06 15 августа 2020
посольство США в Киеве

Посольство США в Украине, на днях возобновившее предоставление визовых услуг, передало для украинских силовых ведомств индивидуальные средства защиты от коронавируса на сумму около 250 тысяч долларов.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

В сообщении говорится, что отдел по правоохранительным вопросам посольства США передает помощь для Нацполиции, Госпогранслужбы и Таможенной службы Украины.

Напомним, в Конгрессе США одобрен проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены около $ 250 миллионов военной помощи Украине.

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