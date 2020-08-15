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В курортном Бердянске образовался «остров» из медуз: впечатляющее видео
В Азовском море в районе Бердянска, который считается самым чистым от медуз курортом, образовался настоящий вязкий «остров», через который с трудом проплывает лодка.
Видео с «медузным островом» появилось в сети.
На кадрах видно, что в морской воде находится множество медуз, из-за чего она становиться похожей на кисель. Они укрывают густым слоем всю поверхность воды, по которому с трудом плывет лодка.
Отметим, после начала пляжного сезона в Украине Азовское побережье затопило аномальное количество медуз. Иногда их бывает так много, что отдыхающие не могут просто пойти в воду.
Напомним, ранее после шторма на побережье Крыма море выбросило тысячи мертвых медуз. Крупные аурелии и корнероты, которые обычно жалят купальщиков во время туристического сезона, заполнили почти весь пляж в Мысовом.
А курортную Кирилловку атаковали тысячи черных червей (кивсяков).
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