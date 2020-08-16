- 08:26 Умер младший брат Трампа
- 08:13 «Лион» вслед за «Ювентусом» выбил из Лиги чемпионов «МанСити»: видеообзор матча
- 08:04 Принудительную эвакуацию автомобилей в Киеве могут запретить
- 08:02 Почему Украинская военная организация устроила покушение на польского маршала Пилсудского
- 08:00 Зеленского ждет провал: озвучен прогноз по местным выборам в Украине
- 07:32 Цепкало заявил, что россияне удерживают его жену и детей на границе с Украиной
- 07:15 Солнечно и не жарко: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 15.08 22:53 Лукашенко решил перебросить десантников к западной границе Беларуси
- 15.08 22:17 На Волыни мать-героиня родила уже 17 детей
- 15.08 21:56 Результаты не вызывают доверие: МИД Украины дал оценку выборам в Беларуси
- 15.08 21:33 Пропагандистская машина начала рушиться? Сотрудники белорусских телеканалов готовят забастовку
- 15.08 21:02 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Лион»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Солнечно и не жарко: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон Emil. На всей территории будет сухо, кроме крайнего запада, и солнечно, передает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 16 августа, солнечная погода сохранится во всех регионах страны. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке страны + 21, в южных и западных областях — до+ 27 градусов.
В Киеве 116 августа будет сухо и солнечно, температура до + 25 + 27 градусов.
В понедельник, 17 августа, дожди пройдут в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. Температура воздуха +27-+29, на востоке прохладнее — +23-+25.
Прогнозы народных синоптиков в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»130
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 0 м/с C
Давление: 749 мм