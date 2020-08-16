Солнечно и не жарко: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон Emil. На всей территории будет сухо, кроме крайнего запада, и солнечно, передает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 16 августа, солнечная погода сохранится во всех регионах страны. Скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на востоке страны + 21, в южных и западных областях — до+ 27 градусов.

В Киеве 116 августа будет сухо и солнечно, температура до + 25 + 27 градусов.

В понедельник, 17 августа, дожди пройдут в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. Температура воздуха +27-+29, на востоке прохладнее — +23-+25.

Прогнозы народных синоптиков в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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