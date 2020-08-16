Зеленского ждет провал: озвучен прогноз по местным выборам в Украине

Местные выборы 25 октября, на которые президент Зеленский и его команда возлагают большие надежды, скорее всего окажутся провальными для «Слуги народа». Об этом «ФАКТАМ» заявил известный политтехнолог Сергей Гайдай.

Эксперт напомнил события 2019 года, когда люди проголосовали против действующего тогда президента Порошенко и старых политиков. Последние президентские и парламентские выборы удивили всех, в том числе и самого Зеленского, и его окружение.

«Они не ожидали получить такое количество мест в парламенте. До конституционного большинства не хватило 49 человек. Если оно у тебя есть, ты вообще можешь переосновать это государство. Если бы Зеленский был прозорливым и опытным политиком, он получил бы и конституционное большинство», — отмечает Гайдай.

По словам Гайдая, сейчас Зеленский исходит из логики 2019 года. «Слуги» и президент считают, что смогут поменять всех мэров и все элементы местного самоуправления под себя.

«Но результаты его страшно удивят, потому что, скорее всего, случится большой провал», — уточняет эксперт.

Напомним, ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что в войне с мэрами центральная власть «дала заднюю» и уже проигрывает.

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